Новую Lada Aura с мотором 1.8 и вариатором нашли у дилеров

Lada Aura, так называемую VIP-версию Vesta NG с увеличенной колёсной базой, заметили в боксе у одного из московских дилеров. Фотографии новинки, запланированной к выходу на следующий год, опубликовал "Лада Веста Клуб".

© Российская газета

Примечательно, что на крышке багажника седана уже наклеен шильдик с названием модели. Отличить от обычной "Весты" новую "Ауру" можно и по размерам проёма задней двери: он увеличен вследствие того, что колёсная база автомобиля отличается от "донора" на 150 мм в большую сторону.

Также на фото запечатлён салон Lada Aura, который выполнен с применением обивки из кожзама светлого цвета. Комплектация, судя по планшету на центральной консоли и органам управления на рулевом колесе, максимальная. Но интересно другое - селектор трансмиссии, который указывает на то, что автомобиль оснащён представленным в середине декабря силовым агрегатом 1.8 Evo: связка глубоко модернизированного мотора ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. и вариатора. Автоматическая трансмиссия, напомним, импортная, поставки организованы, как предпочитают говорить на АвтоВАЗе, от восточного партнёра.