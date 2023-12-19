Новую Lada Aura с мотором 1.8 и вариатором нашли у дилеров

Новую Lada Aura нашли у дилеров. Она с новым мотором 1.8 и вариатором
Lada Aura, так называемую VIP-версию Vesta NG с увеличенной колёсной базой, заметили в боксе у одного из московских дилеров. Фотографии новинки, запланированной к выходу на следующий год, опубликовал "Лада Веста Клуб".
Примечательно, что на крышке багажника седана уже наклеен шильдик с названием модели. Отличить от обычной "Весты" новую "Ауру" можно и по размерам проёма задней двери: он увеличен вследствие того, что колёсная база автомобиля отличается от "донора" на 150 мм в большую сторону.
Также на фото запечатлён салон Lada Aura, который выполнен с применением обивки из кожзама светлого цвета. Комплектация, судя по планшету на центральной консоли и органам управления на рулевом колесе, максимальная. Но интересно другое - селектор трансмиссии, который указывает на то, что автомобиль оснащён представленным в середине декабря силовым агрегатом 1.8 Evo: связка глубоко модернизированного мотора ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. и вариатора. Автоматическая трансмиссия, напомним, импортная, поставки организованы, как предпочитают говорить на АвтоВАЗе, от восточного партнёра.
Серийное производство Lada Aura начнётся во второй половине 2024 года, поэтому удивительно, что автомобиль добрался до дилера, пусть даже для ознакомления и получения опыта обслуживания, так рано. "Аура" разрабатывался с прицелом импортозамещения автомобилей иностранных брендов в государственных структурах, однако модель также смогут купить и частные лица.