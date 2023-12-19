Как согласовать установку ГБО на машину в ГИБДД

При помощи специального газобаллонного оборудования (ГБО) автомобиль может работать не только на бензине или дизельном топливе, но и на газе. Установка такой модификация значительно экономит средства, по этой причине установка ГБО очень популярна у российских водителей.

С момента изобретения ГБО систему регулярно модернизировали, и в нынешнем виде она более безопасна и надежна. В настоящее время есть шесть поколений газового оборудования, но процесс его установки достаточно трудоемкий. К тому же не стоит забывать, что не предусмотренная заводом-изготовителем установка будет незаконной, если не получить предварительного согласования с ГИБДД.

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Плюсы ГБО

экономия средств на топливе — сжиженный газ в РФ стоит гораздо дешевле бензина

увеличение срока службы свечей зажигания благодаря меньшему образованию на них нагара

экологичность: машины с ГБО не так вредят окружающей среде из-за меньших выбросов оксидов углерода, азота и углеводородов в выхлопных газах

Минусы ГБО

высокие затраты при покупке оборудования

экономическая неэффективность в случаях редкой эксплуатации авто

утрата гарантии на двигатель при установке ГБО на новую машину

уменьшение пространства в багажнике и салоне

потеря мощности двигателя из-за различий в октановом числе газа и бензина

сложности с легализацией и трудности при установке ГБО

возможные сложности при продаже автомобиля

ограничения на парковку в подземных паркингах.

При установке ГБО важно учитывать индивидуальность подбора всех компонентов конкретного автомобиля. Газовые баллоны по своим объемам обычно сопоставимы с топливным баком, их устанавливают в нише для хранения запасного колеса. Остальные компоненты ГБО, включая редуктор, газовые магистрали и мультиклапан, выбираются в зависимости от мощности двигателя.

Специалисты рекомендуют устанавливать ГБО только в специализированных сервисах, важно взять все необходимые сертификаты и документы, которые необходимы для регистрации в ГИБДД.