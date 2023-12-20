Топ-10 самых ликвидных автомобилей в России в 2023 году

Эксперты "Автотеки" (проект "Авито"), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали для "Российской газеты" соотношение среднего количества ремонтов автомобиля к его нормированному пробегу.

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По результатам анализа было выделено 10 самых беспроблемных ликвидных машин в России в 2023 году за период с января по декабрь. В рамках исследования были рассмотрены марки и модели машин в России стоимостью выше 750 000 рублей и не старше 10 лет. Тройку лидеров заняли Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord.

Согласно полученным данным, 70% автомобилей в рейтинге занимают модели японского автопрома. Первое место получила Toyota Avensis, второе - Nissan Note, третье - Honda Accord. Представители европейского автопрома также отражены в рейтинге и представлены марками немецких и французских производителей: Renault Megane (7 место) и Volkswagen Jetta (10 место).

Топ-10 самых ликвидных беспроблемных автомобилей в России в 2023 году*

1. Toyota Avensis

2. Nissan Note

3. Honda Accord

4. Toyota Auris

5. Chevrolet Cruze

6. Honda Civic

7. Renault Megane

8. Nissan Juke

9. Nissan Tiida

10. Volkswagen Jetta

"Отчеты нашего сервиса облегчают выбор личного транспорта благодаря расширенным данным, отражающим всю историю эксплуатации автомобиля. Кроме того, информация о произведенных ремонтных работах и пробеге автомобиля помогает нашим аналитикам определить, насколько быстро конкретная модель может быть продана, и, таким образом, определить целесообразность инвестиций в покупку машины", - отмечает Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса в "Автотеке".