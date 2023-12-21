Какие проблемы могут возникать с электрокарами и как с ними справляться

Электрокары все еще сохраняют статус редких транспортных средств на дорогах России. Автомобилисты при эксплуатации таких машин могут сталкиваться с различными проблемами.

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Самая распространенная проблема электрокаров - разряженная батарея. Даже в современных условиях найти место для ее быстрой зарядки не получится, так как в стране не развита сеть соответствующих станций. Если заряд быстро сокращается, и нужно продлить время в пути, стоит отключить лишние приборы, которые расходуют энергию - мультимедиа, подсветка, подогрева и прочие системы. Кроме того, не рекомендуется прибегать к резким разгонам и слишком быстрой езде.

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Если электрокар полностью разрядился, есть только 2 варианта решения проблемы. Первый - вызов эвакуатора до ближайшей станции для зарядки. Второй - буксировка электрокара другой машиной. В данном случае потребуется предварительно изучить инструкцию по эксплуатации транспорта. Не каждый электрокар разрешается тянуть на тросе.

Автомобиль на электрической тяге может отказаться ехать даже с заряженной батареей. Одна из причин такого поведения транспорта - разряд 12-вольтового аккумулятора. Он отвечает за работу всей бортовой электроники, которая проводит диагностику системы перед началом движения. Решается проблема проверенным способом - “прикуривание” от другого автомобиля.

Еще одна неприятность, которая настигает владельцев электрокаров - автомобиль застревает и не может ехать самостоятельно. Если машина застряла в грязи и в снегу, не получится выехать “враскачку”. Кроме того, нельзя тащить автомобиль “на пузе”, так как батарея расположена именно в этом месте.