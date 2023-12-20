Автоэксперт озвучил причины, по которым стоит купить машину до Нового года

Автоэксперт Пащенко нашел причины купить машину до Нового года
Автомобильный эксперт Юрий Пащенко рекомендовал покупать машину до Нового года. По его словам, многие производители и дилерские центры стимулируют продажи в конце года, предлагая различные налоговые льготы и скидки.
Чтобы избежать задержек в продажах и устаревания старых запасов, дилеры часто предоставляют привлекательные цены и бонусы на оставшиеся единицы старых моделей. Это отличная возможность для покупателей получить скидку на качественную машину прошлых лет, отмечает Пащенко в беседе с "Мослентой".
Также, по словам эксперта, покупка автомобиля до конца года поможет вам избежать новых налоговых обязательств или использовать текущие льготы, которые могут быть изменены в новом финансовом году.
Ранее стало известно, что китайские автопроизводители начали резко снижать цены на продукцию в России. Так, подешевели машины Chery, Changan, JAC, Haval, Geely, Omoda. Некоторые марки "скинули" до 499 тысяч рублей на свои модели (например, JAC).
Также сообщалось, что на автомобили премиум-сегмента реальный дисконт может достигать 1 млн рублей при покупке с использованием кредитных программ и трейд-ин. Традиционно максимальные скидки предоставляется на марки и модели, выводимые из продаж, не пользующиеся спросом, либо стремящиеся занять максимальную долю рынка.
В 2024 году в продаже на российском авторынке появятся от 30 до 45 новых моделей китайских брендов. Агентство "Автостат" не так давно сообщало, что в первой половине 2023 года в России дебютировали около 30 моделей машин из КНР, а во второй - более 60.