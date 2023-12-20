Автоэксперт озвучил причины, по которым стоит купить машину до Нового года

Автомобильный эксперт Юрий Пащенко рекомендовал покупать машину до Нового года. По его словам, многие производители и дилерские центры стимулируют продажи в конце года, предлагая различные налоговые льготы и скидки.

© Российская газета

Чтобы избежать задержек в продажах и устаревания старых запасов, дилеры часто предоставляют привлекательные цены и бонусы на оставшиеся единицы старых моделей. Это отличная возможность для покупателей получить скидку на качественную машину прошлых лет, отмечает Пащенко в беседе с "Мослентой".

Также, по словам эксперта, покупка автомобиля до конца года поможет вам избежать новых налоговых обязательств или использовать текущие льготы, которые могут быть изменены в новом финансовом году.

Ранее стало известно, что китайские автопроизводители начали резко снижать цены на продукцию в России. Так, подешевели машины Chery, Changan, JAC, Haval, Geely, Omoda. Некоторые марки "скинули" до 499 тысяч рублей на свои модели (например, JAC).

Также сообщалось, что на автомобили премиум-сегмента реальный дисконт может достигать 1 млн рублей при покупке с использованием кредитных программ и трейд-ин. Традиционно максимальные скидки предоставляется на марки и модели, выводимые из продаж, не пользующиеся спросом, либо стремящиеся занять максимальную долю рынка.