Автоэксперт объяснил, почему опасно ездить со снегом на крыше

"Первая и самая важная причина, почему не стоит ездить на машине с сугробом на крыше - снижается безопасность движения.

Если снег на крыше был рыхлым, то поток ветра может сдувать его назад, на машины, которые движутся за "автосугробом". Он полетит прямиком в лобовое стекло автомобиля, едущего за вами. Как правило, такое случается неожиданно, в моменте движения, поэтому ситуация может привести к аварии. Если снег успел слежаться, то в машину за вами полетят уже льдины, что может также привезти к негативным последствиям.



Также при торможении или потоком ветра сползающие пласты снега могут опуститься на собственное лобовое стекло, неожиданно перекрыв обзор. Если такое случится на скорости или в моменте, когда производился какой-либо маневр, последствия очевидны - риски ДТП возрастают.



При этом замерзший плотный снег, а иногда и наледь с крыши, удаляемая дворниками с лобового, с легкостью может оставить на стекле царапины.



Также при езде сугроб на крыше по всем законам физики влияет на аэродинамику и управляемость автомобиля.

Неубранный снег рано или поздно начнет подтаивать и стекать на кузов автомобиля. При этом часть влаги будет забиваться в сколы, микротрещины лакокрасочного покрытия, под резиновый уплотнитель лобового или рейлингов. Такой процесс способствует образованию коррозии на разных областях кузова", - отметил специалист.