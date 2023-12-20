Эксперт "За рулем" нашел главные болезни кроссовера Hyundai ix55

Эксперт журнала "За рулём" рассказал об основных "болезнях" семейного кроссовера Hyundai ix55, выпускавшегося с 2008 по 2013 годы.

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Hyundai ix55 построен на платформе Santa Fe и имеет увеличенную на 100 мм колёсную базу, что позволило предложить клиентам не только пятиместный вариант, но и версию с компоновкой "2+3+2".

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Эксперт выделил следующие качества Hyundai ix55: надежный авто с богатой базовой комплектацией, просторным салоном, кузовом с достойным сопротивлением коррозии и высоким клиренсом (205 мм). Среди недостатков были названы двигатель и дорогие запчасти.

Можно встретить Hyundai ix55 с дизелем V6 3.0 мощностью 239 и 250 л.с. в зависимости от года выпуска авто. Заявленный ресурс - 400 тысяч км. При пробеге около 150 тысяч км может выйти из строя клапан EGR, что приведёт к повышенному угару и выходу из строя датчиков электроники. Ещё через 30 тысяч замены потребует цепь привода ГРМ, могут выйти из строя или начать работать нестабильно турбонагнетатель и форсунки, также внимания требует блок управления свечами. Как и любой дизель, мотор ix55 требователен к качеству топлива, в противном случае можно попасть на ремонт топливной аппаратуры. Другие рекомендации касаются промывки радиатора, замены антифриза.

Другой двигатель, с которым можно встретить Hyundai ix55 на рынке б/у авто, - бензиновый шестицилиндровый атмосферник G6DA 3.8 (264 л. с.) с алюминиевым блоком против чугунного у дизеля. Рекомендуется заливать не ниже АИ-95; регулярно менять масло, чтобы не провернуло вкладыши, каждые 70-80 тысяч км необходимо регулировать клапанные зазоры, проверять состояние ремней навесного оборудования и цепи ГРМ.

Ранние версии Hyundai ix55 оснащены классическим автоматом Aisin, который признан неубиваемым. Позднее появилась АКПП разработки Hyundai совместно с Mitsubishi (A6LF3). "Поначалу страдал многими недугами: сгорали пакеты сцеплений, проворачивало втулку крепления маслонасоса, самооткручивались болты центральной шестерни, срезались шлицы корпуса дифференциала. Всё это чинили по гарантии, а в итоге модернизировали, но уже после снятия ix55 с конвейера", - пишет в своём обзоре эксперт, резюмируя, что 250 тысяч км эта коробка выдержит.

При покупке кроссовера в топовых версиях следует обратить внимание на состояние задних самовыравнивающихся амортизаторов - это дорогая деталь. Одна из самых распространённых поломок - закисание втулок стеклоочистителей.