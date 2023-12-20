Чиновники воспринимают отечественные машины как испытание

«Мы же понимаем, это высший ранг чиновников, которые ездят на Aurus — они избранные, штучные. Эта машина стоит особняком, и на нее особенно не смотрят, потому что большинству людей она просто недоступна, да и нет в ней необходимости. Когда на машины другие сажают — там для многих чиновников это станет наказанием, потому что ему хочется ездить на Toyota Land Cruiser 200, а дадут, например, УАЗ», — сказал Ян Хайцеэр.