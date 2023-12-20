Эксперт рассказал, как избежать запотевания стекол зимой

Запотевание стекол становится серьезной проблемой в холодное время года, так как сильно ухудшает и без того плохую видимость на дороге. О том, как избежать этого, рассказал радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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По его словам, в первую очередь нужно вспомнить, что в машине есть не только печка, но и кондиционер, и использовать его для осушения воздуха.

«И печка, и кондиционер могут работать одновременно. Если у кого-то климат-контроль, просто не отключайте кнопку кондиционера», - заметил Ян Хайцеэр.

Также для снижения риска запотевания необходимо регулярно менять салонные фильтры и протирать стекла автомобиля изнутри, особенно, если в салоне курят. Для этого нужно иметь специальные тряпки и регулярно их стирать.

«Люди часто не замечают, но у всех на внутренней стороне стекла образуется налет из пыли. А у тех, кто курит в машине, это еще и отложения табачного дыма. Собственно, стекло становится мутным потому, что влага ложится на мелкодисперсную пыль, и этот налет удерживает ее еще больше», - заметил автоэксперт.

Также, по его словам, необходимо периодически встряхивать и осушать коврики для ног, чтобы на них не накапливалась влага.