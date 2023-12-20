Как буксировать автомобиль — главные правила

Буксировка - сложная и рискованная процедура, с которой автомобилисты сталкиваются редко. Есть определенные советы, которые помогут справиться без ошибок.

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Первое правило касается применения знаний ПДД. Теория после обучения в автошколе может со временем забываться. Однако некоторые правила особенно важны при проведении буксировки. Предельная скорость во время такой процедуры составляет 50 км/час. На буксировщике обязательно включение ближнего света, а на буксируемом транспорте - аварийной сигнализации. Длина троса должна находиться в пределах 4-6 метра.

Перед тем, как приступить к процедуре, нужно изучить особенности транспорта. Не исключено, что автомобиль вообще не может “таскать тяжелое”. Даже наличие фаркопа не указывает на допустимость буксировки. Все рекомендации и правила перечислены в инструкции по эксплуатации.

Правильный трос - составляющая успешной операции. Требуется качественное приспособление, которое подходит для буксировочных проушин. Если выбрать некрепкую ленту, она может в любой момент оборваться.

Чтобы не стать участниками аварии, стоит заранее договориться о взаимодействии с другим водителем. Следует выбрать оптимальную скорость, придумать условные сигналы для предупреждения. Маршрут при буксировке нужно планировать заранее. Лучше избегать участков, где могут быть заторы и пробки. Не рекомендуется выезжать на дороги в таком виде в темное время суток.

Еще одно правило касается креплений. Не стоит экспериментировать и использовать для установки троса бамперы, детали подвески и прочие элементы. В любой момент трос может вырвать бампер или погнуть рычаг.