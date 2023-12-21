Автоэксперт рассказал, как завести машину в сильный мороз

С наступлением холодов у некоторых автовладельцев возникают проблемы с запуском авто. Как завести автомобиль в любой мороз, автолюбителям рассказал в беседе с телеканалом «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Первое правило при запуске автомобиля в мороз — это не поворачивать сразу ключ и крутить мотор. Для начала, по словам Яна Хайцеэра, нужно повернуть ключ в замке зажигания, дать возможность пойти импульсу, который идет на заводку двигателя — буквально несколько секунд — и только потом повернуть ключ дальше. При очень сильном морозе, говорит эксперт, также необходимо «оживить» систему и аккумулятор, например, поморгать фарами, и только после этого заводить автомобиль.

А вот если автомобиль после этих действий не запустился, то эксперт не советует мучить его и разряжать аккумулятор многочисленными попытками завести мотор. Скорее всего, в автомобиле что-то вышло из строя, поскольку исправная машина должна завестись в любой мороз.

Также, по словам Яна Хайцеэра, можно установить дополнительную печку или электрический прогрев. А вот от покупки одеяла для двигателя эксперт советует отказаться.

«У многих моделей автомобилей под капотом есть место, где крепится такой специальный утеплитель, но только не надо туда одеяло вешать. Потому что это чревато пожаром. Такая же ситуация с заслонками, которые ставят перед радиатором. Все это используют в условиях крайнего севера, и использовать у нас это нельзя, потому что сейчас у нас тепло, завтра у нас холодно», — заключил Ян Хайцеэр.