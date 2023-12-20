Штраф до 300 тысяч рублей и уголовный срок — всё о нюансах будущего законопроекта

В отношении тех, кто скручивает пробег автомобиля, необходимо административное наказание с выплатой штрафа, и сумма штрафа должна быть такой, чтобы отбить всякое желание у недобропорядочных граждан совершать такие манипуляции. Таким мнение с Общественной службой новостей поделился автоэксперт Владимир Сажин.

В настоящее время в РФ разрабатывается законопроект, предусматривающий тюремное заключение за изменение показаний пробега автомобилей. Об этом ранее рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Подразумевается, что дилеры и страховые компании будут фиксировать у себя в базах показания пробега каждого автомобиля. Сумма штрафа за его скручивание, ориентировочно, будет в размере 100-300 тысяч рублей, именно такой цифрой оценивается ущерб от подобных манипуляций. Кроме того, если данное преступление будет совершено несколько раз, нарушителю будет грозить тюремный срок от года до трех лет.

Комментируя будущий запрет, Сажин поддержал идею, но усомнился в качестве ее реализации.

«Если у автомобиля хозяев несколько, определить, на каком этапе был скручен пробег, крайне затруднительно. Если у машины был один хозяин, в этом случае предъявить претензию можно ему», — пояснил собеседник издания.