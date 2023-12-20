Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин протестировал обновленный кроссовер Geely Coolray. На автомобиль теперь вместо трехцилиндрового двигателя устанавливается четырехцилиндровый мотор того же рабочего объема 1,5 литра. Новый двигатель развивает крутящий момент в 270 Нм, а вес кроссовера снизился на 17 килограммов. Стоит такой автомобиль в России 2 590 000 рублей.

Благодаря переменам передаточных чисел в преселективной роботизированной коробке передач удалось снизить расход топлива, а также сделать быстрее разгон с места до 100 км/ч. Ранее трехцилиндровый агрегат применяется и на Geely, и на Volvo. Новый мотор отличается ВНE15 ЕFZ. В числе отличий — смена фильтра масла с картриджного на металлический.