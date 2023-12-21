В РОАД объяснили причины падения объемов параллельного импорта

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" считают, что в 2024 году объёмы параллельного импорта сократятся на половину, а частники, работающие по этой схеме в малых объёмах, могут столкнуться с дополнительными сложностями.

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Глава ассоциации Алексей Подщеколдин в беседе с "Газета.ru" объяснил возможное снижение объёмов "параимпорта" возросшими затратами на логистику, таможенное оформление и сложностями с обслуживанием ввезённых по этой схеме автомобилей.

"Несмотря на кажущуюся интересной коммерческую историю, многие крупные официальные дилеры прекратили историю с параллельным импортом. И большинство дилеров от нее откажутся. Количество автомобилей, которые будут ввезены параллельным импортом в 2024 году, снизится в два раза. Но спрос на этом рынке есть, клиенты готовы покупать Mercedes-Benz, BMW и Audi", - считает Подщеколдин.

Тем не менее, один из крупнейших дилерских холдингов в России анонсировал на 2024 год новинки Volkswagen.