Немного истории: вспоминаем BMW M635CSi E24

BMW 6 Series - один из самых знаковых и успешных машин класса Grand Tour в истории немецкого производителя. Автомобиль дебютировал в 1976 году как преемник легендарного купе E9 3.0 CSL, одержавшего победу в нескольких чемпионатах по турингу.

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Дизайн E24 6 Series спроектирован Полем Бракком, который работал над E9 и другими моделями BMW, а также с Mercedes-Benz и Peugeot. Автомобиль BMW 6 серии (E24) сочетает в себе роскошь, производительность и стиль. Эти характеристики привлекают широкий круг покупателей, от руководителей компаний до любителей спортивных машин.

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Предшественник BMW M6 Среди всех вариантов 6 серии есть один, который особенно выделяется, это - M635CSi. Данная модель, представленная на Франкфуртском автосалоне в 1983 году, стала первой в линейке M6, и выпускается по сей день. M635CSi укомплектован 3,5-литровым двигателем с прямой шестеркой, как у суперкара BMW M1 (разработанный BMW Motorsport GmbH, высокопроизводительным подразделением BMW).

Двигатель, известный как M88/3, оснащен двойным верхним распределительным валом, четырьмя клапанами на цилиндр, индивидуальными дроссельными заслонками и системой впрыска топлива Bosch Motronic. Мотор выдавал 282 л.с. и 340 Нм крутящего момента, поэтому, его считали одним из самых мощных в 80-х годах. Быстрый даже по сегодняшним меркам M635CSi набирал разгон от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды и развивал максимальную скорость 254 км/ч, благодаря чему автомобиль считался одним из самых быстрых в свое время. M635CSi был оснащен спортивным шасси с жесткой подвеской, увеличенными тормозми, дифференциалом ограниченного скольжения и пятиступенчатой механической коробкой передач с коротким передаточным числом.

Экстерьер отличался глубоким передним спойлером, задним спойлером, расширенными колесными арками и значками M. В салоне установлены спортивные сидения Recaro, кожаная обивка, рулевое колесо с кожаной отделкой и панель приборов с указателем температуры масла и вольтметром. M635CSi был не только быстрым и маневренным, но и комфортным, изысканным автомобилем. Он оснащался электростеклоподъемниками, люком с электроприводом, гидроусилителем руля, кондиционером, круиз-контролем, центральным замком и бортовым компьютером. Также в нем была установлена высококачественная аудиосистема с кассетным проигрывателем и эквалайзером.

M635CSi продавался в большинстве стран мира под этим именем, но, в Японии и Северной Америке – с именем M6. Североамериканская версия была укомплектована другим двигателем - S38B35, который был основан на обычном 635CSi, но с отличиями, соответствующими нормам выбросов в США. У двигателя S38B35 более низкая степень сжатия, в нем присутствуют каталитические нейтрализаторы и менее агрессивные распределительные валы. В результате двигатель выдавал 256 л.с. и 329 Нм крутящего момента – показатели впечатляющие, но уступающие европейской версии. M6 немного тяжелее, чем M635CSi, из-за дополнительного оборудования, такого как подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов.

Показатели производительности также немного ниже: от 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды и максимальная скорость 255 км/ч. Экстерьер и интерьер практически идентичны европейской версии. M635CSi/M6 был редким и эксклюзивным автомобилем: с 1983 по 1989 год в мире было выпущено всего 5 855 экземпляров. Это был дорогой автомобиль, его цена составляла около 60 000 долларов на рынке США и 37 000 фунтов стерлингов на рынке Великобритании.