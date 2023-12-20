Названы самые угоняемые автомобили в 2023 году. Откуда их крадут

Самым небезопасным местом оказался двор.

Страховые компании составили свои антирейтинги самых угоняемых автомобилей по итогам 2023 года. В них вошли только модели, застрахованные по каско, поскольку полисы ОСАГО не покрывают такие риски, и страховщики чаще всего не узнают о пропаже автомобиля. Об этом пишет Autonews.ru

Список наиболее угоняемых автомобилей в России традиционно возглавляют Hyundai и Kia — 31% и 18% по данным ВСК. Остальной перечень за последний год заметно изменился. Так, в 2023 году в «чёрный список» вошли машины ВАЗ, Mitsubishi, Chery (включая суббренд Exeed) и КАМАЗ. При этом к Renault угонщики потеряли интерес.

Среди отдельных моделей лидируют Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta. В сегменте премиальных авто в антирейтинг вошёл кроссовер Mercedes-Benz GLE, среди китайских машин лидируют Chery Tiggo и Exeed TXL.

По версии «Абсолют Страхования», в этом году самыми угоняемыми стали автомобили Mercedes-Benz и Toyota. Среди застрахованных в «РЕСО-Гарантия» машин чаще всего угоняли Kia и Hyundai. Чуть реже крадут автомобили Mitsubishi, Lexus, Toyota, LADA, BMW и Renault.