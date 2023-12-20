Названа самая распространенная ошибка автомобилистов при запуске двигателя зимой

С наступлением морозов автомобилисты в России все чаще сталкиваются с проблемами при запуске двигателя. Эксперты назвали распространенную ошибку, которую допускают многие водители.

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Часто можно увидеть, как владелец автомобиля вставляет ключ и сразу запускает двигатель. Эксперты отмечают, что такие действия нельзя считать правильными, особенно если машина длительное время находилась в простое на морозе. При запуске системы зажигания электроника автомобиля приступает к работе. Она проводит анализ информации, поступающей от большого количества датчиков и систем, чтобы определить правильный алгоритм впрыска топлива.

Если же запуск осуществляется в считанные секунды, электроника просто использует усредненные показатели. На практике это может стать причиной неполного сгорания топлива. Негативное последствие выражается в воздействии на каталитический нейтрализатор.

Если выждать некоторое время после запуска зажигания, можно значительно продлить срок службы катализатора. В таком режиме работы система настраивается на более точный анализ и выбор алгоритма впрыска.

Еще одна ошибка связана с игнорированием прогрева автомобиля. Многие водители уверены в том, что машина и все ее силовые агрегаты способны прогреваться в движении. Все больше распространение получает мнение о том, что современные двигатели не нуждаются в прогревании.