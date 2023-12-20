Названы дешевые способы очистить унитаз от ржавчины

Очистить унитаз от ржавчины и разводов поможет самодельное средство из уксуса. Дешевые способы улучшить состояние сантехники назвали эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, унитаз зачастую загрязняется из-за плохого качество воды. С задачей убрать появившиеся на нем следы хорошо справится уксус — его нужно нанести на проблемное место и оставить на несколько часов. Для более быстрого очищения рекомендуется смешать теплый уксус с содой.

Лимонная кислота также поможет привести унитаз в надлежащий вид. Сухое средство нужно распылить на пятна, а затем покрыть сверху столовым уксусом. Сразу после необходимо помыть технику. Кроме того, можно использовать пасту из смеси соли и лимонного сока.