Что делать, если водителя обвиняют в ДТП, которого не было

Автомобилисты часто становятся жертвами злоумышленников. Они подвергаются запугиванию и обвиняются в авариях, которых не совершали.

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Главный фактор, который отличает мошенников - они руководствуются не законом, а знаниями в области психологии. Для автомобилистов, которые покидают место ДТП, грозит суровое наказание - лишение водительского удостоверения на срок до 1.5 лет. Поэтому в разговоре с жертвой злоумышленники часто давят на это.

Если на водителя завели дело по факту аварии, в которой он не принимал участие, стоит обратиться за дополнительной информацией. К такой относят место и время совершения дорожно-транспортного происшествия. Для защиты потребуется собрать и предоставить доказательства того, что водитель в момент аварии находился в другом месте.

Дополнительно придется доказать, что машина не передавалась в управление третьим лицам. При рассмотрении дела сотрудники ГИБДД попросят предоставить транспортное средство для проведения осмотра. Автовладелец имеет право запросить специальную автотехническую экспертизу.

Если на кузове транспорта есть повреждения, придется доказать, что они появились не по причине вменяемого ДТП. В подобных ситуациях назначается трасологическая экспертиза. Специалист изучает комплексно все данные - характер повреждения, место ДТП, обстоятельства предполагаемой аварии. После этого составляется подробный отчет. Доказывать свою невиновность автомобилист может на всех инстанциях, в том числе в Верховном суде, решение которого станет окончательным.