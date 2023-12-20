Что делать, если кузов автомобиля сковал ледяной дождь

Ледяной дождь часто застает автомобили в дороге. Проблема заключается не только в аварийности, но и в состоянии самой машины после такой поездки.

Ледяная корка, которая образуется на кузове автомобиля после дождя, способна закрыть обзор, сковать двери и заблокировать колеса. Воздействию также подвергаются воздуховоды и выпускная система. Решить такую проблему быстро не получится, так как существует риск повреждения ЛКП, замков и ручек. Аналогичная проблема возникает после ночной стоянки.

Главная ошибка автомобилистов заключается в использовании кипятка в подобных ситуациях. Многие применяют соль, спирт, кислоты и прочие химические соединения. Все они могут оказать воздействие на лед, одновременно повреждая лакокрасочное покрытие. К этому относятся и все способы, связанные с нагревом поверхности - применение паяльной лампы, тепловой пушки или газовой горелки.

Чтобы справиться со льдом, который сковывает кузов автомобиля, потребуются размораживающие аэрозоли. Такие средства можно использовать для окон и замков. Для устранения льда со стекла пригодится пластиковый скребок. При отсутствии под рукой размораживающих аэрозоле, можно воспользоваться теплой омывающей жидкостью. Ее следует наносить в область уплотнителей при помощи пульверизатора.

Как только удастся получить доступ в салон, стоит заняться устранение льда со стекол. Нельзя включать печку на полную мощность и направлять потоки горячего воздуха на стекло, так как это может привести к его растрескиванию. Намного эффективнее прогревать сам салон. Уже через 10 минут лед начнет оттаивать, а убрать остатки помоет скребок. Чтобы очистить стеклоочиститель, потребуется полить щетки теплой омывающей жидкостью.