Эксперт назвал самые продаваемые премиальные китайские автомобили

В России за 7 месяцев было продано свыше 28 тыс. авто премиум-сегмента китайских производителей, рассказал в интервью «Известиям» независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

По его данным, несмотря на санкции, спрос на дорогие машины в России по-прежнему сохраняется на высоком уровне. В настоящее время рейтинг продаж возглавляют европейские автомобили — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7er-Reihe.

Вместе с тем, уточнил автоэксперт, число приобретенных немецких автомобилей месяц к месяцу сокращается, в то время как китайские автоконцерны стараются нарастить свою долю в элитном сегменте российского авторынка за счет расширения ассортимента.

Машины премиум-сегмента из КНР, кроме того, имеют большую ликвидность на вторичном рынке, а поставки запчастей для их ремонта и обслуживания осуществляются в полном объеме, констатировал Тузов.

Аналитик отметил, что доля китайских премиальных машин составила по итогам 7 месяцев текущего года 5,6% от общего числа продаж дорогих авто на российском рынке.

По его словам, модели бренда Exeed пользовались особой популярностью (73% от общего числа продаж китайских машин), на втором месте оказались автомобили от Tank (14%), на третьем - Voyah (6%).