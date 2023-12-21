В историческом парке BMW UK появилась M5 30 Jahre Edition F10

M5 30 Jahre Edition - часть исторического парка автомобилей BMW UK
M5 30 Jahre Edition был выпущен в середине 2014 года в рамках поколения F10 в количестве 300 экземпляров.
Производство этого автомобиля было приурочено 30-летию М5. В 2014, М5 был самым мощным серийным автомобилем BMW M. Его 4,4-литровый V8 твин-турбо развивал 591 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Спустя десятилетие, показатели остаются внушительными, как и разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,9 секунды.
Все 300 автомобилей получили пакет Competition Package с заниженной подвеской и индивидуальной настройкой дифференциала, рулевого управления и системы динамического контроля устойчивости. Окрашенный в индивидуальный цвет Frozen Dark Silver и обутый в 20" двухцветные колесные диски, экземпляр является частью исторического парка автомобилей BMW UK.
В свое время M5 30 Jahre Edition стоил 91 890 фунтов стерлингов. В начале 2015 года, последний из 300 М5 стоил 700 000 долларов. С тех пор были и другие специальные издания M5, главным из которых считается M5 CS (F90). Забавный факт - он до сих пор остается самым мощным дорожным автомобилем BMW без электрификации, обладая производительностью 626 л.с.
Следующее поколение M5 появится в 2024 году. С V8, работающим в паре с электродвигателем (как в XM), мощность семейного седана, по слухам, превысит отметку в 700 л.с.