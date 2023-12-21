Депутат Хамзаев: упаковки опасных для вождения машины лекарств нужно маркировать

В России нужно ввести маркировку медицинских препаратов, употребление которых опасно для управления автомобилем, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Свое предложение он направил вице-премьеру РФ Денису Мантурову, сообщает RT со ссылкой на копию письма. Автомобилистам запрещено садиться за руль при наличии в организме определенного количества алкоголя, напомнил депутат. В то же время есть лекарства, прием которых также связан с ограничением для вождения автомобиля. В основном, это антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики, уточнил Хамзаев. По мнению депутата, многие водители не могут полностью оценить опасность использования того или иного препарата перед тем, как сесть за руль. В таких случаях лекарство может стать причиной ДТП, "В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения информированности граждан прошу вас рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для упаковок медицинских препаратов ", — говорится в обращении депутата. Он призвал размещать предупреждение для водителей на красном фоне если после приема лекарства садиться за руль нельзя, на желтом или оранжевом – если вести автомобиль после препарата не рекомендуется из-за возможных побочных эффектов. Напомним, в прошлом году КС решил, что водителей больше не будут наказывать, если в их организме найдены следы лекарств, которые не относятся к психотропным или наркотическим препаратам. В частности, речь идет о феназепаме, фенибуте, габапентине, некоторых антидепрессантах, а также других препаратах.