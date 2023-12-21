Сколько раз сотрудник ГИБДД должен освидетельствовать автомобилиста алкотестером

Сотрудники ГИБДД проверяют автомобилистов на трезвость при помощи специальных устройств. В каждом случае они должны опираться на нормативные акты.

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Алгоритм освидетельствования на алкоголь может отличаться. Это зависит от того, кто именно проводит процедуру - сотрудник ГИБДД или медицинский работник. Сотрудники ДПС должны руководствоваться Постановлением Правительства РФ №1882 от 2022 года. В данном документе указывается, что должностное лицо должно использовать только сертифицированный прибор, который предварительно проходит проверку. Обязательное условие - автомобилисту должны рассказать, как именно проводится процедура.

Как только будет получен результат исследования, заполняется акт. К нему прикладывается распечатка, которую выдает алкотестер. Если результат оказался однозначным, сотрудник ГИБДД не проводит проверку повторно. Однако на практике могут возникать ситуации, когда показатели не устраивают сотрудника ДПС. Как правило, такое бывает при выявлении пограничного показателя. В таком случае сотрудник ГИБДД просит подышать еще раз, но стоит ли соглашаться водителю?

Автомобилист имеет право отказаться от повторной проверки. Чтобы исключить фальсификацию данных, нужно настаивать на поездке в медицинское учреждение. Сотрудник ГИБДД не должен настаивать на повторной проверке.

В медицинском учреждении врачи проводят тест 2 раза. Между пробами обязательно соблюдается перерыв в 15-20 минут. Если первый результат оказывается отрицательным, в проведении второй проверки нет необходимости.