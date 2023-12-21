Дата производства автомобильных покрышек — почему нужно обращать внимание?

На автомобильных покрышках указывается дата производства. Данный параметр особенно важен при выборе шин.

Новые покрышки обладают заявленными характеристиками. Если шины только изготовили, она предлагает максимальный ресурс в эксплуатации. Однако через некоторое время каучуковая масса, из которой изготавливаются шины, начинает стареть. Происходить это может не только при эксплуатации транспортных средств. Даже если покрышки хранятся на складе, их качество со временем ухудшается. Такая особенность наблюдается даже при обеспечении идеальных условий хранения.

Оптимальный срок эксплуатации - 5 лет с момента производства. Поэтому рекомендуется приобретать шины, которые были изготовлены недавно. В таком случае ресурс будет расходоваться вместе с физическим износом самого материала.

Если покрышкам уже 2 или 3 года, их не всегда стоит покупать. Не все продавцы обеспечивают правильные условия хранения автомобильной резины. Это становится причиной того, что резина приходит в негодность раньше срока.

Покрышки должны находиться в сухом помещении, которое проветривается. Чтобы не допустить растрескивание, нельзя устанавливать их рядом с отопительными приборами. Кроме того, вблизи не должна находиться агрессивная химия. Для предотвращения деформации нужно перекладывать резину раз в 3 месяца на другую сторону.