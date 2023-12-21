Водителей предупредили о лишении прав на 1,5 года за обгон машины ДПС

Обгон может быть не всегда оптимальным решением для водителя, особенно если речь идет об обгоне автомобиля ДПС. Это может привести к штрафу или даже лишению прав на 1,5 года.

Стоит понимать, что в случае, когда патрульный автомобиль движется без использования мигалок с установленной для данного участка дороги скоростью, то водитель при соблюдении ПДД может его обогнать.

Обгон автомобиля ДПС по встречной полосе с пересечением сплошной линии приведет к составлению протокола о нарушении ПДД. При превышении скорости более чем на 20 км/ч во время обгона, водителю грозит штраф 500 рублей.Также не стоит забывать, что в патрульном автомобиле есть видеокамера, которая может фиксировать скорость во время обгона.