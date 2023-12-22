Авторынок на развилке: сколько машин мы купим в 2024 году?

Российский авторынок в уходящему году начал восстанавливаться после провального 2022-го, хотя объем продаж еще далек от досанкционных значений. В наступающем 2024-м спрос на новые автомобили продолжит расти, благо дефицита у дилеров больше не наблюдается, а вот ценники могут отпугнуть часть покупателей.

В агентстве "Автостат" просчитали три сценария развития российского авторынка в будущем году. Согласно базовому прогнозу, он может вырасти на 24% и достичь отметки в 1,3 млн штук. В случае наиболее благоприятных экономических и геополитических условий объем продаж увеличится на 36% до 1,48 млн машин. Пессимистичный же сценарий предполагает снижение рынка относительно прогнозных значений 2023 года на 9% до 900 тыс. автомобилей.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГК "Автодом", дефицит новых машин, наблюдавшийся в 2022 году, в уходящем году преодолен за счет увеличения импорта китайских брендов, налаживания параллельного импорта и увеличения производства отечественных автомобилей.

"Серьезного дисбаланса спроса и предложения ждать не стоит, поскольку восстановление рынка, начавшееся в этом году, продолжится и в 2024-м. Ожидается рост отечественного авторынка в пределах 20%, объем продаж по итогам следующего года может составить от 1,3 до 1,4 млн автомобилей. При сохранении существующей динамики восстановление рынка до уровня 2021 года возможно в течение 3-4 лет", - прогнозируют в пресс-службе ГК "Автодом".

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Рената Тюктеева, возврат объемов на докризисный уровень сдерживают три фактора. Первое - это высокая ключевая ставка, влияющая на кредитную долю и отток клиентов из сектора автомобилей в сектор банковских депозитов. Второй фактор - это ожидание снижения розничных цен, все же помнят, как они росли. И третий фактор - это медленное привыкание к китайским автомобилям. Не все еще готовы пересесть со своих корейских, японских и европейских машин, на это нужно время.