Зимний режим форсунок стеклоомывателя — для чего нужен и как включается

Эксплуатация автомобиля в зимний сезон накладывает на владельца дополнительные обязательства. Повышенной нагрузке в это время подвергается система омывания лобового стекла.

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В омывателе лобового стекла с наступлением первых морозов может образоваться ледяная пробка. В результате механизм закупоривается и не может нормально функционировать, что сказывается на безопасности эксплуатации транспорта. Снизить вероятность такой неисправности можно, если включить зимний режим форсунок.

Многие автомобилисты уверены в том, что для стабильной работы омывателя достаточно качественной незамерзайки. При эксплуатации транспорта в городских условиях такое правило работает. Однако во время движения по трассе водители сталкивается с трудностями. Высокая скорость и встречный ветер становятся причиной того, что омывающая жидкость замерзает.

Проблема с закупориванием решается подогревом форсунок. Такая опция предусматривается не во всех автомобилях. Однако любой автомобилист может упростить эксплуатацию транспорта, если активирует зимний режим работы форсунок.

В большинстве случаев активация такой функции осуществляется механическим способом. Для этого потребуется получить доступ к задней стороне форсунок, которая находится под пластиковой обшивкой. В этом месте расположена прорезь, в которую можно вставить отвертку. Если повернуть отвертку внутри на 180 градусов, можно активировать зимний режим.