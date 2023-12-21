Китайские автопроизводители устранили явные минусы, на которые жаловались зимой российские покупатели, однако некоторые недочеты зимней эксплуатации остаются. Об этом рассказал «Российской газете» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По его словам, сейчас информация о недостатках китайских автомобилей, проявляющихся во время эксплуатации в условиях зимы в России, «немного устарела».

«После «первой пробы пера» в 2003 году большинство автоконцернов из КНР устранили все недостатки своих моделей, выявленные российскими автомобилистами. Сейчас практически все китайские машины имеют пакет теплых опций даже в базовых комплектациях», — пояснил он.

При этом Евгений Житнухин обратил внимание на то, что российские владельцы Chery Tiggo 8 столкнулись с невозможностью найти подходящие под крепления зимние «дворники», так как они оказались уникальными. Некоторые автодилеры пообещал прийти на помощь и заказать необходимые комплектующие непосредственно в Китае, заметил он.

Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал о том, что в России за 7 месяцев было продано свыше 28 тыс. авто премиум-сегмента китайских производителей. По его словам, модели бренда Exeed пользовались особой популярностью (73% от общего числа продаж китайских машин), на втором месте оказались автомобили от Tank (14%), на третьем — Voyah (6%).