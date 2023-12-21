Лизинг автомобилей с пробегом: в чем выгода?

Ведущие лизинговые компании в последнее время начали активно развивать финансовую аренду автомобилей с пробегом. В текущих рыночных условиях это направление автолизига оказалось чрезвычайно востребованным, поскольку у бизнеса появилась возможность покупать проверенные модели автомобилей, которые уже не доступны на российском рынке, и к тому же на более выгодных условиях.

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До пандемии лизинговые компании предоставляли клиентам преимущественно новые машины, поскольку, традиционно, они гарантируют бесперебойность работы автопарка, а их рыночная цена обеспечивает понятный расчет лизинговых платежей. Однако за последние годы ассортимент на рынке новых автомобилей сильно изменился, да и цены на них заметно увеличились. Поэтому среди лизингополучателей возрос спрос на подержанные машины, особенно тех моделей, которые в нашу страну больше не поставляются, а найти им альтернативу с точки зрения надежности и адаптации к российским дорогам и климату пока непросто.

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Немаловажным фактором для бизнеса в текущих экономических условиях стала и стоимость автомобилей с пробегом, которая на порядок ниже, чем на новые машины. Что касается рисков, связанных с эксплуатацией подержанных транспортных средств и оценкой их остаточной стоимости, то гарантией юридической чистоты сдаваемых в лизинг автомобилей и самой сделки служит репутация лизинговой компании на рынке. Ее косвенным подтверждением является срок работы финансовой организации, но лучше всего компанию характеризует место в рэнкинге лизинговых компаний России РА "Эксперт".

"Рынок автомобилей с пробегом традиционно отличается стабильностью - как с точки зрения спроса, так и предложения. В 2023 году реализация легковых машин в лизинг выросла по сравнению с прошлым годом на 10%. В дальнейшем спрос на финансовую аренду подержанных авто будет только увеличиваться, чему, в частности, будет способствовать широкий ассортимент по предложению и стабильность вторичного рынка в целом", - комментирует Андрей Павлов, руководитель отдела по реализации изъятого имущества ГК Альфа-Лизинг.

По его мнению, в 2024 году рынок лизинга автомобилей с пробегом увеличится еще примерно на 10%. На объемы реализации влияет общая стоимость автомобилей и ключевая ставка, уровень предложения новых машин и стоимость обслуживания.

Основными потребителями услуг лизинга легковых машин являются малый и средний бизнес в различных сферах промышленности и торговли, а также сервисы такси. Для эффективной работы они нуждаются в регулярном обновлении своих автопарков, для чего наиболее оптимальным решением как раз считается лизинг. Он позволяет обновлять транспортные средства и выкупить их после окончания срока действия договора. А основное преимущество лизинга - это, как известно, возможность экономить на налогообложении (применение ускоренной амортизации предмета лизинга, оптимизация базы по налогу на прибыль, а также возмещение НДС).

Кроме того, предпринимателей привлекает отсутствие необходимости в использовании крупной суммы из оборотных средств, которую можно потратить на развитие бизнеса. К примеру, в компании Альфа-Лизинг первоначальный взнос для машины с пробегом составляет от 0% на все модели, при этом экономия на автомобиле за счет налога на прибыль и налога на имущество, скидки от производителей и государственные субсидии достигает 40%.

Как показывает статистика, наиболее популярны среди арендаторов подержанные кроссоверы и седаны, на которые в общем объеме лизинга автомобилей с пробегом приходится 50% и 46% соответственно за три квартала 2023 года.

"Кроссоверы чаще всего берут в лизинг для обновления служебного автопарка, а также для личного пользования, седаны - в качестве такси. Средняя стоимость кроссоверов с пробегом по договорам лизинга составляет от 4 до 5 млн рублей, седанов европейских брендов в сегменте B - от 1,5 до 2 миллионов", - рассказал Андрей Павлов.

Наиболее популярными легковыми моделями европейских и корейских брендов среди лизингополучателей являются Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia K5. Наилучшим спросом в сегменте SUV пользуются такие модели, как Toyota Land Cruiser и BMW X5. Из отечественных автомобилей арендаторы чаще всего выбирают Lada Vesta, Niva Legend и Lada Largus.

Стоит при этом отметить рост доли китайских брендов в объеме лизинга автомобилей с пробегом: если в 2022 году она составляла 2%, то в 2023-м - уже 11%. В числе самых востребованных китайских моделей с пробегом - кроссоверы Haval F7 и Haval Jolion.

Тем не менее, лидерство в объеме лизинга подержанных машин уверенно удерживают европейские и корейские марки: Kia (доля - 18,8% от общего объема договоров лизинга), Volkswagen (15,5%), Skoda (11,8%) и Hyundai (11,5%).

Как поясняет Андрей Павлов, "европейцы" лидируют среди лизинговых сделок по авто с пробегом, поскольку они давно присутствуют на российском авторынке, что обеспечивает им высокую доступность на "вторичке". Среди их прочих преимуществ - адаптация под климат России, недорогое ТО, а также доступность оригинальных и аналоговых запчастей.