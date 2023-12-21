Ошибки водителей, из-за которых двигатель может ржаветь внутри

Коррозия представляет собой разрушительный процесс, которому могут подвергаться многие узлы транспорта. Порой ржавчина образуется даже внутри мотора.

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Появление ржавчины в двигателе может быть связано с ошибками, которые допускают автомобилисты при эксплуатации. В нормальных условиях мотор защищен маслом и антифризом. В составе последнего могут содержаться присадки, которые предотвращают окисление. Однако, даже при наличии таких жидкостей, двигатель может начать ржаветь изнутри.

Самая распространенная причина - длительный простой транспорта. Масляная пленка стекает с поверхности, поэтому коррозия проявляется почти сразу. Скорость протекания данного процесса зависит от ряда факторов - влажность воздуха, температура и особенности помещения, в котором хранится машина. Мелкие следы ржавчины появляются уже через несколько месяцев простоя.

Еще одна причина образования коррозии - неправильное обслуживание. Современные моторные масла имеют в составе присадки, которые предотвращают окисление. Если вовремя не сменить масло, внутри мотора образуется кислотная среда, которая приведет к развитию отложений. Менять масло нужно с учетом не только регламента, но и особенностей эксплуатации транспорта.

Несвоевременная замена антифриза - еще одна причина, приводящая к коррозии. Со временем полимерные патрубки начинают забиваться отложениями, а на металле проступает ржавчина. Аналогичная ситуация возникает, если используется некачественный состав.