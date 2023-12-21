Что делать, если застрял автомобиль с АКПП?

Обильные снегопады становятся настоящей проблемой для автомобилистов. Ситуацию усугубляют и современные АКПП, требующие при пробуксовке особого подхода.

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Если автомобиль застрял из-за большого количества снега на дороге, стоит действовать с учетом особенностей его конструкции. АКПП - тип трансмиссии, который требует постоянного контроля в подобных ситуациях. Нельзя доводить коробку передач до критических показателей в работе.

Нельзя применять метод “газ в пол”, так как из-за этого автомобиль может еще больше “зарыться” в снег. Единственное решение - использовать предметы и приспособления, которые помогут улучшить сцепление с дорожным покрытием. Это может быть даже коврик из салона.

В случае с АКПП стандартный метод раскачки не сработает, однако есть возможность применить имитацию данного способа. Для этого нужно достичь максимального переднего положения, выжать педаль тормоза, перевести коробку передач в положение “R” и проехать до максимальной задней точки. Повторы таких манипуляция позволяют немного раскопать автомобиль и повысить шансы на выезд. Если автомобиль буксует на скользкой поверхности, дополнительно можно выворачивать руль вправо и влево, чтобы увеличить пятно контакта.

Нельзя буксовать в снегу на автомобиле с АКПП более 3 минут подряд. В таком режиме эксплуатации коробка передач может перегреться. При лучшем исходе трансмиссия перейдет в аварийный режим до того момента, пока не упадет температура. Однако длительная пробуксовка может привести и к повреждению фрикционов. Если пробуксовка длилась 3 минуты, нужно дать отдохнуть коробке, как минимум, 5 минут.