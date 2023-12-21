Что делать при ДТП без повреждений?
Столкновение двух автомобилей не всегда приводит к их повреждению. Как водителям действовать в подобных случаях, и почему нельзя просто разъезжаться?
Дорожно-транспортные происшествия без повреждений чаще всего имеют один исход - водители договариваются на месте и разъезжаются. Однако подобное решение может привести к неожиданным последствиям. Одна из сторон может потребовать компенсацию даже при отсутствии ущерба.
Единственное правильное решение - написать расписку, в которой указывается, что обе стороны не имеют претензий друг к другу. Это защитит водителей от дальнейших разбирательств. Недобросовестные автомобилисты могут сообщить в ГИБДД, что произошло ДТП, а второй водитель уехал. Может применяться и шантаж - когда автомобилист грозится сообщить в ГИБДД о случившейся аварии. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует составлять расписку.
Нередки ситуации, когда дорожно-транспортное происшествие становится причиной скрытых повреждений автомобиля. Визуально машина остается целой, однако некоторые системы внутри перестают работать. В таком случае поможет расписка, в которой указываются данные автомобилиста. Альтернативный вариант заключается в записи видео, на котором водители сообщают свои данные и высказывают собственную позицию по ДТП.
Если столкновение произошло на парковке в отсутствие другого водителя, стоит дождаться его или попытаться каким-либо способом выйти на связь. Для этого можно оставить записку с номером телефона на капоте. Даже небольшая царапины может стать причиной длительных выяснений и наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком до 1.5 лет. Автомобилистов, которые просто уезжают, можно найти по камерам, которые часто размещаются в зоне парковок. Избежать наказания в таком случае не получится.