Что делать при ДТП без повреждений?

Столкновение двух автомобилей не всегда приводит к их повреждению. Как водителям действовать в подобных случаях, и почему нельзя просто разъезжаться?

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Дорожно-транспортные происшествия без повреждений чаще всего имеют один исход - водители договариваются на месте и разъезжаются. Однако подобное решение может привести к неожиданным последствиям. Одна из сторон может потребовать компенсацию даже при отсутствии ущерба.

Единственное правильное решение - написать расписку, в которой указывается, что обе стороны не имеют претензий друг к другу. Это защитит водителей от дальнейших разбирательств. Недобросовестные автомобилисты могут сообщить в ГИБДД, что произошло ДТП, а второй водитель уехал. Может применяться и шантаж - когда автомобилист грозится сообщить в ГИБДД о случившейся аварии. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует составлять расписку.

Нередки ситуации, когда дорожно-транспортное происшествие становится причиной скрытых повреждений автомобиля. Визуально машина остается целой, однако некоторые системы внутри перестают работать. В таком случае поможет расписка, в которой указываются данные автомобилиста. Альтернативный вариант заключается в записи видео, на котором водители сообщают свои данные и высказывают собственную позицию по ДТП.