Kia и Hyundai стали самыми востребованными брендами по параллельному импорту

Корейские автомобили продолжают сохранять статус наиболее востребованных иномарок на рынке России. Сейчас такие модели привозят по схеме параллельного импорта.

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К концу 2023 года корейские автомобили стали пользоваться повышенным спросом на рынке России. Они заняли лидирующие позиции в рейтинге наиболее востребованных иномарок, которые поставляются по схеме параллельного импорта. Во многих автосалонах сообщают, что повышенный спрос отмечается на кроссоверы KIA Sportage. Такие автомобили привозят в дилерские центры с производственной площадки в КНР.

В продаже у дилеров есть Sportage с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. В связке с таким агрегатом работает автоматическая трансмиссия. Стоимость кроссовера начинается с отметки 3 500 000 рублей. Дилеры предоставляют на автомобиль гарантию, срок действия которой составляет 2 года. В некоторых автоцентрах паркетник реализуется по более высокой цене - от 3 700 000 рублей.

Еще одна востребованная модель на рынке России - Hyundai Tucson. Автомобили поставляются в дилерские центры из Казахстана. Сотрудники автосалонов отмечают, что модель пользуется высоким спросом, поэтому быстро раскупается. Стоимость находится в пределах 3 700 000 – 4 000 000 рублей. Ранее сообщалось, что официальные Tucson в автосалонах закончились даже в топовых комплектациях.