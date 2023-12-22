Почему свистит ремень генератора, и как это исправить

Ремень генератора со временем может начать издавать посторонние звуки. Есть несколько причин, которые приводят к свисту и писку.

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Как правило, свист ремня генератора проявляется в погоду с повышенным уровнем влажности. Дефект можно заметить во время запуска двигателя или при повороте рулевого колеса. Со временем звуки от ремня только усиливаются, что вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров.

Главная причина появления скрипа - недостаточное усилие его натяжения. Некоторые автомобили предусматривают возможность регулировки данного элемента. Простая манипуляция с подтягиванием ремня позволяет избавиться от проблемы. Есть и такие автомобили, в комплектации которых используется автоматический натяжитель. Воздействовать на такую систему не получится.

Если подтянуть ремень не получается, устранить скрип можно при помощи подручных средств. Рабочую поверхность изделия для этого стоит обработать аэрозольным лаком для волос. Это позволит улучшить сцепление ремня со шкивами. Эффект от лака будет сохраняться почти неделю. За это время можно заказать новые запчасти или записаться в сервис. Нанести на ремень можно и тальк или детскую присыпку.

Если продолжать ездить с ремнем в таком состоянии, однажды можно столкнуться с его разрывом. Долгосрочный эффект можно обеспечить только путем замены ремня на новый. В большинстве случаев старая деталь растягивается и не подлежит восстановлению.