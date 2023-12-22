Таможня ФРГ конфискует новогодние подарки из России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Таможенные службы Германии конфискуют новогодние подарки из России, в том числе даже варежки и носки, которые не входят в санкционный список. Об этом говорится в обращении Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), которое имеется в распоряжении ТАСС.

В организации напомнили, что санкционный регламент стран Европейского союза "запрещает ввоз на территорию ЕС ряда товаров из России, в частности, которые могут содержаться в подарочных отправлениях". "К ним относятся бумага и изделия из бумаги (в том числе книги), древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химические продукты, включая готовые химические продукты, такие как косметика, - все, что включено в обширное Приложение XXI к Постановлению о санкциях, - говорится в обращении. - Однако чиновники не пропускают даже те рождественские и новогодние подарки, которые не подпадают под санкции. Конфискации подлежат шерстяные варежки, пуховые платки и носки для немецкой бабушки из Сибири: конкретный таможенник или не хочет разбираться в тонкостях законодательства, или им овладел административный восторг".

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В VADAR в этой связи подчеркнули, что введение запретов на ввоз личных вещей российских граждан, "в том числе тех, кто давно проживает в Германии, не только выходит за рамки здравого смысла, но и противоречит правам человека". "Благодаря настойчивым и последовательным действиям VADAR, Европарламент принял решение пересмотреть запреты на личные вещи россиян, поскольку такое "чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций". Однако эта рекомендация не имеет обязательной юридической силы и до сих пор не была соблюдена исполнительной властью ЕС", - заключили в организации.