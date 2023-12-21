Как бороться с царапинами на ЛКП возле дверных ручек автомобиля

Эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к ухудшению его внешнего вида. Самый распространенный дефект, который проявляется раньше всего - царапины возле дверных ручек.

Самый распространенный способ устранения царапин на кузове транспортного средства - полировка поверхности возле дверной ручки. Перед проведением процедуры машину нужно тщательно помыть, чтобы на ЛКП не было песка и грязи. Сразу после мойки автомобиль следует вытереть насухо тряпкой.

Проводить процедуру необходимо с полиролью, которая специально предназначена для устранения царапин. Такие средства могут быть на основе воска или полимера. Использовать средство нужно в соответствии с инструкцией, так как некоторые составы требуют предварительной обработки абразивом.

Наносить средство для полировки можно тряпкой из микрофибры. Периодически стоит проверять, исчезли ли с поверхности царапины. Как только все дефекты станут невидимыми, отполировать поверхность нужно повторно. Если есть соответствующие навыки, проводить процедуру можно с использованием полировальной машинки и специальной пасты.

Чтобы предотвратить появление царапин на кузове автомобиля, стоит использовать специальные защитные покрытия. Рекомендуется делать это сразу после приобретения транспортного средства. Есть пленки, которые наносятся на определенные участки кузова, наиболее подверженные негативному воздействию. Нанести пленку самостоятельно получается не всегда, так как требуется одновременное нанесение воды и разглаживание материала.