Детали в автомобиле, которые запрещено менять без разрешения ГИБДД

Некоторые комплектующие в автомобиле нельзя менять без соответствующего разрешения ГИБДД. Нарушителей данного правила ждет административное наказание.

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Замена некоторых деталей в конструкции транспорта без разрешения может повлечь за собой не только крупный штраф, но и лишение водительского удостоверения. Первую группу таких комплектующих представляют кузовные детали - бампер, обвес и спойлер. Кроме того, нельзя менять без разрешения фары, колесные диски, зеркала заднего вида и прочие запчасти, которые могут оторваться при эксплуатации транспорта. Такие ситуации являются прямой угрозой для дорожной безопасности.

Чтобы установить все перечисленные детали, требуется пройти специальную сертификацию. Любые изменения в конструкции транспортного средства должны быть легализованы. Есть и такие модификации, которые в России изначально запрещены законодательством.

К примеру, автовладелец не сможет установить неоригинальный бампер, если не получит одобрение от аккредитованной лаборатории. Чтобы провести монтаж такой детали, потребуется сначала пройти сертификацию, а затем зарегистрировать изменения в ГИБДД. Как правило, такая схема используется при замене остекления и зеркал заднего вида.

В салоне тоже есть детали, которые нельзя менять самостоятельно. К таким относится рулевое колесо, передняя панель, дверные карты и центральная консоль. Производитель проектирует эти комплектующие с учетом обеспечения максимальной безопасности для водителя и пассажиров. Если использовать нестандартные детали, они не смогут гарантировать идентичные свойства.