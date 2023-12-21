Скрытые функции кнопки «Старт-стоп» в автомобиле

Современные автомобили напоминают гаджеты, оснащенные большим количеством систем и функций. К таким относится и кнопка “Старт-стоп”, которая отвечает не только за запуск мотора.

Система бесключевого доступа и запуск мотора с кнопки реализованы в автомобиле очень просто. В брелок встраивается чип, который является источником сигнала. Когда брелок находится рядом с машиной, информация считывается и подается команда на открытие дверей. Данную систему постоянно дорабатывают и наделяют дополнительным функционалом.

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Кнопка “Старт-стоп” во многих автомобилях позволяет активировать блокировку рулевого управления. Для этого нужно сразу после глушения мотора еще раз нажать на неё. Это действие активирует механическую блокировку, которая обеспечит дополнительную защиту от угона.

Многие автомобилисты при эксплуатации транспортных средств отмечали, что при отключении мотора нажатием на кнопку перестает работать вся электрическая цепь. Отключается мультимедийная система, которая может быть нужной в такие моменты. Производитель предусмотрел решение и на этот случай.

Первый способ - перевести селектор коробки передач в положение “N”. Если нужно отключить мотор, но оставить электрическую цепь в действии, следует активировать стояночный тормоз, а затем поставить нейтральную передачу. В таком положении блок управления не посылает команду на отключение приборов, как в случае с режимом “Р”. На некоторых автомобилях потребуется действовать иначе - глушить двигатель с зажатой кнопкой на селекторе коробки передач.