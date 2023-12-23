Часть водителей лишится прав с апреля следующего года

«Иностранные водительские удостоверения будут признаны недействительными», – рассказал эксперт. Данилов уточнил, что речь идет именно об иностранных водительских правах. Они станут недействительными через шесть месяцев после того, как владелец получит вид на жительство или паспорт гражданина РФ, пишет «1prime». Получившие вид на жительство или паспорт либо въехавшие в страну до этой даты граждане России обязаны приобрести российские права до 1 апреля 2025 года. Затем их иностранные водительские удостоверения станут недействительными. Пересдавать на права не требуется, водительское удостоверение просто заменят на российский аналог. «Изменения не коснутся иностранцев, временно пребывающих на территории страны, а также граждан РФ и Белоруссии, имеющих национальные водительские удостоверения», – отметил адвокат. Ранее «ФедералПресс» писал, что россиян стали штрафовать за не соответствующую сезону резину на шинах автомобиля. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова