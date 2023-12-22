АвтоВАЗ не нашел для внедорожников Lada Niva названия Legend и Travel

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал производство внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel. Информация об этом появилась в сообществе «Avtograd Ньюс»в социальной сети «ВКонтакте». Согласно сообщению, в настоящее время на сборке автомобилей семейства Niva отсутствуют шильдики «Legend» и «Travel», а на крышке багажника выгравирована обычная «Niva». Причина предполагаемого отказа от использования названий ‘Niva Legend’ и ‘Niva Travel’ на задней части обеих ‘Нив’ пока не известна. Более вероятны единичные экземпляры. Возможно, это связано с отсутствием возможности ввоза даже самых элементарных элементов подобных украшений.