Кроссовер Honda WR-V: самый дешевый, но богаче индийского брата

Компактный паркетник готовится к старту продаж в Японии. Туда будут поставлять автомобили индийского производства, модель предложат с безальтернативным атмосферником 1.5.

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В гамме Хонды теперь два разных кросса с индексом WR-V: один из них с прошлого года представлен в Юго-Восточной Азии, а второй анонсирован в Японии. Но если первый кросс является оригинальной моделью, то предназначенный для Страны восходящего солнца SUV – это индийский Honda Elevate с другим шильдиком. Презентацию пятидверки на родине Хонды провели в ноябре, теперь же объявлены комплектации и цены. Правда, японцам, желающим приобрести новый Honda WR-V, все равно придется подождать: старт продаж намечен на март 2024-го, поставлять машины будут из Индии.

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Снаружи и внутри японский паркетник повторил «индийца», разве что у кроссов разные опциональные дизайн-пакеты. При этом Honda WR-V почему-то чуть длиннее Elevate: 4325 против 4312 мм. Остальные габариты совпадают: ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2650 мм. Объем багажника – 458 литров. Кстати, у доступного в Японии кроссовера Honda Vezel (он же HR-V на некоторых рынках) схожие размеры, однако эта модель лучше оснащена.

Зато WR-V богаче индийского брата, он уже «в базе» имеет шесть подушек безопасности и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков), тогда как Honda Elevate все это добро положено только в самой дорогой комплектации. Впрочем, за мультимедиа в Японии традиционно придется доплачивать.

В списке стандартного оборудования Honda WR-V еще значатся климат-контроль и светодиодная оптика, начиная со «средней» версии появляются диодные противотуманки и кожаный руль, ну а топовый паркетник – это еще серебристые рейлинги на крыше, аналогичного цвета молдинги на дверях и окантовка стекол.

Двигатель перешел с «индийца» – это бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5 без всяких гибридных довесков (старший Vezel в Японии бывает в виде гибрида). Но для WR-V отдачу слегка урезали: 118 л.с. и 142 Нм вместо 121 л.с. и 145 Нм у Honda Elevate. Японцам кроссовер будет доступен только с вариатором, хотя в Индии еще можно выбрать механику. Привод в любом случае лишь передний.

Цена Honda WR-V варьируется от 2 098 800 до 2 489 300 йен, что эквивалентно примерно 1 342 000 – 1 592 000 рублей по текущему курсу. Таким образом, модель открывает местную SUV-линейку марки (Honda Vezel обойдется минимум в 2 399 100 йен или 1 535 000 рублей).