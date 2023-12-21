Эксперты рассказали, чем опасна поездка без одного болта в колесе

Автоэксперт Auto.mail рассказал о том, чем опасна поездка в автомобиле, у которого отсутствует один болт в колесе.

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По словам эксперта, такие случаи чаще всего встречаются после посещения шиномонтажа или автосервиса. Самостоятельная смена колёс также может стать причиной потери одного из болтов — на это влияет качество крепежа и особенности резьбы. Издание подчёркивает, что слишком слабая или слишком сильная затяжка может привести к самопроизвольному откручиванию, либо поломке болта.

Если болт всё-таки потерялся, эксперт рекомендует как можно быстрее подтянуть остальные — есть риск, что они также начали откручиваться. После этого следует сразу ехать за новым болтом в автомагазин. При этом крайне важно избегать высоких нагрузок на колёса — резких разгонов и торможений, опасных манёвров и высокой скорости движения. Если водитель чувствует необычную вибрацию в машине, необходимо сразу затормозить и проверить состояние колёс — это может быть признаком ещё одной поломки.

Чтобы избежать подобной ситуации, эксперт рекомендует внимательно осматривать крепеж колёс при каждом снятии. Водителю стоит обращать внимание на повреждения резьбы и следы коррозии. Болты, которые плохо закручиваются, лучше заменить на новые — если пытаться закрутить «через силу», можно их повредить. Также следует использовать особую медную, графитовую или молибденовую смазку, а затяжку соединений лучше проводить с помощью динамометрического ключа.

При этом эксперт предупреждает, что потеря болта может привести к штрафу от сотрудника ГИБДД. Согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, водитель без болта в колесе может получить штраф до 500 рублей. А вот отстранить такого водителя от управления автомобилем ГИБДД не имеет права — согласно закону, водитель должен самостоятельно устранить неисправность.