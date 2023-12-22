Эксперт рассказал, сколько топлива расходуется на один прогрев мотора

Прогрев мотора на холостых оборотах - стандартная процедура. Однако не все автомобилисты знают, сколько топлива при этом расходуется.

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Чтобы обеспечить комфортную температуру в салоне автомобиля, может потребоваться до 10 минут. За это время двигатель тоже расходует топливо. В таком режиме показатель оказывается намного выше, а определить точную разницу помогают замеры.

Прогрев двигателя в зимний сезон - важная процедура. Как только стрелка достигает отметки 1000 оборотов в минуту, можно начинать движение. Такие показатели указывают на достаточный прогрев силовой установки, моторного масла и антифриза, поэтому нагрузка на механизмы будет оптимальной.

Средний расход топлива у малолитражного автомобиля на холостом ходу составляет 0.8 литра в час. Такой показатель применим только в рабочем диапазоне температур. Если же используются холодные запуски, будет устанавливаться прогревочный режим повышенных оборотов. Это положительно сказывается на быстроте прогрева, но влечет за собой повышенный расход.

Эксперты решили оценить средний расход топлива в таком режиме эксплуатации. Для этого была изготовлена топливная сборка с насосом внутри. Внутрь залили 1 литр бензина марки АИ-92. Эксперимент проводили с автомобилем, оснащенным двигателем 1.6 мощностью 82 л.с. Запуск мотора проводился после ночной стоянки при температуре -20 градусов. Из приборов в машине использовали только печку во втором положении переключателя. Сразу после запуска мотора включили таймер на 15 минут.