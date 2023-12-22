Нужно ли мыть автомобиль зимой: за и против

Необходимость мойки кузова в зимний сезон вызывает обсуждения много лет. Автовладельцы в этом вопросе делятся на два лагеря.

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В зимний сезон мойка автомобиля вызывает дополнительные трудности. Связаны они с морозами, примерзанием уплотнителей и обледенением колес. Кроме того, грязный кузов имеет свои преимущества, по мнению многих водителей - номера закрыты слоем смеси из снега и грязи. Однако такая эксплуатация может повлечь за собой штраф.

Есть и другие аргументы против процедуры. Если мыть автомобиль, уже через несколько минут в поездке он снова станет грязным из-за слякоти на дорогах. Отказ от такой процедуры позволяет экономить определенную сумму.

Однако мойка в зимнее время имеет и свои преимущества. Во многих регионах дороги общего пользования активно посыпают реагентами. Они попадают на кузов и вступают в реакцию, что запускает окислительные процессы. Всего через несколько сезонов на металле образуется коррозия. Намного быстрее протекает данный процесс, если на автомобиле уже есть повреждения. Предотвратить такую проблему помогает только качественная мойка, которая убирает реагенты с кузова. В зимний сезон рекомендуется особенно тщательно очищать пороши, колесные арки и диски.

Практика показывает, что мойка автомобиля зимой имеет свои плюсы, если проводить ее правильно. Если транспорт эксплуатируется на регулярной основе, мыть его нужно не реже одного раза в месяц. В противном случае реагенты будут негативно сказываться на состоянии лакокрасочного покрытия и днища.