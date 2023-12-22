Почему опытные водители отказываются от покупки автомобилей с вариатором

Многие автомобилисты убеждены в том, что бесступенчатые трансмиссии менее надежные. Не всегда такое мнение совпадает с реальностью.

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Автомобили, оснащенные CVT, длительное время вызывают негатив у водителей. Крупнейшие производители начали использовать такой тип коробки передач в 1990-х годах. Именно первые образцы вызывали большое количество нареканий. Они перегревались и выходили из строя даже на небольшом пробеге. Проблемы усугублялись из-за отсутствия запчастей для проведения ремонта. Уже к середине 2000-х многие недостатки в конструкции CVT были исправлены.

Современные автоматические трансмиссии с бесступенчатой передачей демонстрируют высокий уровень качества и надежности. Они не уступают по ресурсу гидромеханическим АКПП. Кроме того, по топливной эффективности и плавности разгона они демонстрируют хорошие результаты.

Несмотря на это, на рынке еще можно встретить модели автомобилей, которые оснащены проблемными CVT. У таких установок ограничен срок службы. К таким относятся Audi A5 и Nissan Qashqai. При пробеге 150 000 км потребуется капитальный ремонт установки.

Более долговечными в данном сегменте считаются установки компании Aisin. Они используются для моделей марки Toyota. Еще один надежный агрегат - Jatco CVT, который применяется для Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.