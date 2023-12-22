Почему опытные водители отказываются от покупки автомобилей с вариатором

Многие автомобилисты убеждены в том, что бесступенчатые трансмиссии менее надежные. Не всегда такое мнение совпадает с реальностью.

Почему опытные водители отказываются от покупки автомобилей с вариатором
© Car.ru

Автомобили, оснащенные CVT, длительное время вызывают негатив у водителей. Крупнейшие производители начали использовать такой тип коробки передач в 1990-х годах. Именно первые образцы вызывали большое количество нареканий. Они перегревались и выходили из строя даже на небольшом пробеге. Проблемы усугублялись из-за отсутствия запчастей для проведения ремонта. Уже к середине 2000-х многие недостатки в конструкции CVT были исправлены.

Современные автоматические трансмиссии с бесступенчатой передачей демонстрируют высокий уровень качества и надежности. Они не уступают по ресурсу гидромеханическим АКПП. Кроме того, по топливной эффективности и плавности разгона они демонстрируют хорошие результаты.

Несмотря на это, на рынке еще можно встретить модели автомобилей, которые оснащены проблемными CVT. У таких установок ограничен срок службы. К таким относятся Audi A5 и Nissan Qashqai. При пробеге 150 000 км потребуется капитальный ремонт установки.

Более долговечными в данном сегменте считаются установки компании Aisin. Они используются для моделей марки Toyota. Еще один надежный агрегат - Jatco CVT, который применяется для Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.

Больше трудностей возникает при выборе автомобиля с такой трансмиссией на вторичном рынке. В таком случае следует провести полную проверку узла. Не всегда удается узнать температуру внутри системы и историю замены масла. Если пробег автомобиля превышает 100 000 км, могут скрываться дорогостоящие проблемы с коробкой передач CVT. Ресурс такой установки зависит от особенностей эксплуатации. Если прежней владелец допускал перегрев трансмиссии, она может выйти из строя раньше установленного срока.

Автоэксперт
Audi A5
Mitsubishi Outlander
Nissan Qashqai
Nissan X-Trail
Nissan
Toyota
Audi
Mitsubishi