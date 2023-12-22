В ГИБДД рассказали об ошибках при установке номерных знаков

Установка номерных знаков на автомобиль только кажется простой процедурой. На практике многие автовладельцы допускают ошибки при ее проведении.

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Автовладельцы нарушают правила по установке номерных знаков по разным причинам. Одни делают это намеренно, а другие - из-за незнания. К первой группе относятся те водители, которые стремятся избежать наказания за нарушение ПДД. Сотрудники STSI часто сталкиваются с автомобилями, номера которых скрыты полностью или частично. Перекрыть обзор могут и дополнительные приспособления - крюки для буксировки, багажники для велосипедов или запасные колеса.

Несмотря на кажущуюся безобидность, такое нарушение может повлечь за собой наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Альтернативная мера наказания - лишение водительского удостоверения на срок до 3 месяцев.

Неправильная установка может стать причиной того, что номер в любое время отлетит. Если автовладелец вовремя заметит непрочную фиксацию, он может исправить ситуацию, закрепив табличку правильно. Однако некоторые продолжают эксплуатировать транспорт даже в таком виде - кладут номер в багажное отделение. В таком случае предусматривается штраф в размере 5 000 рублей или лишение водительского удостоверения.

Некоторые автовладельцы при установке номеров используют болты с красными светоотражателями. Применение таких элементов крепежа в передней части кузова повлечет за собой лишение водительского удостоверения на срок до 1 года.