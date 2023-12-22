В ГИБДД рассказали об ошибках при установке номерных знаков
Установка номерных знаков на автомобиль только кажется простой процедурой. На практике многие автовладельцы допускают ошибки при ее проведении.
Автовладельцы нарушают правила по установке номерных знаков по разным причинам. Одни делают это намеренно, а другие - из-за незнания. К первой группе относятся те водители, которые стремятся избежать наказания за нарушение ПДД. Сотрудники STSI часто сталкиваются с автомобилями, номера которых скрыты полностью или частично. Перекрыть обзор могут и дополнительные приспособления - крюки для буксировки, багажники для велосипедов или запасные колеса.
Несмотря на кажущуюся безобидность, такое нарушение может повлечь за собой наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Альтернативная мера наказания - лишение водительского удостоверения на срок до 3 месяцев.
Неправильная установка может стать причиной того, что номер в любое время отлетит. Если автовладелец вовремя заметит непрочную фиксацию, он может исправить ситуацию, закрепив табличку правильно. Однако некоторые продолжают эксплуатировать транспорт даже в таком виде - кладут номер в багажное отделение. В таком случае предусматривается штраф в размере 5 000 рублей или лишение водительского удостоверения.
Некоторые автовладельцы при установке номеров используют болты с красными светоотражателями. Применение таких элементов крепежа в передней части кузова повлечет за собой лишение водительского удостоверения на срок до 1 года.
Больше вопросов возникает в случае с иностранными автомобилями. Некоторые машины, которые поставляются из других стран, имеют нестандартный формат крепления номерных знаков. Автовладельцы при попытке привести их в соответствие, просверливают дополнительные отверстия в номерах. Однако это считается правонарушением и влечет за собой штраф в размере 5 000 рублей.