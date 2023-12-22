Эксперты «СберАвто» выяснили, какие автомобили планируют приобретать россияне

Эксперты «СберАвто», сервиса для покупки и продажи авто, и медиахолдинга Rambler&Coпровели опрос и выяснили, что 76 процентов россиян не собираются менять автомобиль. Два процента купили новую машину в 2022 году, а 11 процентов — в 2023. Еще 11 процентов опрошенных планируют покупку в ближайший год. Также россияне перечислили самые интересные с их точки зрения модели, среди которых затесался «президентский» Aurus.

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Если бы новую машину пришлось покупать сейчас, 60 процентов выбрали бы иномарку с пробегом из-за привычного бренда и ограничений по бюджету. На российской или китайской машине остановили бы выбор только 28 процентов респондентов, а еще 12 готовы к экспериментам и могли бы выбрать электрокар.

Что касается самых привлекательных новинок 2023 года, то 15 процентов проголосовали за Geely Monjaro. Второе место занял Aurus Komendant с 14 процентами голосов, третье — снова «китаец», Haval M6 (11 процентов голосов). Четвертая и пятая строчки достались Tank с моделями 300 и 500 (11 процентов) и JAC с JS6 и T8 Pro (семь процентов).

Больше половины (52 процента) пока не видят, что российский авторынок восстанавливается, а четверть верят в постепенное улучшение ситуации. Семь процентов опрошенных уверены, что рынок уже вернулся к своему обычному состоянию.

При этом главным ожиданием от 2024 года стал дальнейший рост цен — к нему готовятся 54 процента россиян. Более позитивные 18 процентов, напротив, надеются на удешевление из-за роста конкуренции, а еще 10 ждут прибавлений в сегменте «бюджетников».