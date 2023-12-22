Почему нельзя оставлять дворники автомобиля поднятыми

С наступлением зимнего сезона автомобилисты начинают поднимать щетки стеклоочистителя. Однако такое решение может иметь негативные последствия.

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Автомобилисты поднимают щетки стеклоочистителя в зимний сезон, чтобы те не примерзали к лобовому стеклу. При следующем начале движения не приходится ждать, пока вся конструкция отогреется и приступит к работе. Однако такое расположение дворников может привести к неприятным последствиям.

Если поднять щетки стеклоочистителя, пружина будет находиться в натянутом положении. Именно это создает проблемы при дальнейшей эксплуатации. От состояния пружины зависит эффективность работы стеклоочистителя - она должна плотно прижимать щетки к поверхности лобового стекла. Как только пружина растягивается, механизм не может очищать все стекло - остаются участки, на которых щетка не прижимается плотно.

Такое положение дворников называется сервисным режимом. Если постоянно использовать его, уже через сезон появятся проблемы с эффективностью очистки стекла. Поэтому эксперты рекомендуют только слегка приподнимать щетки, чтобы защитить их от примерзания. Под щетку можно подкладывать любой предмет, чтобы зафиксировать ее в одном положении.

Еще одна проблема связана с риском поломки. Из-за сильного ветра дворники могут выгнуться в обратную сторону, что повлечет за собой повреждение всего механизма.