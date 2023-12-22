Почему нельзя выкручивать свечи, если их залило

Со сложностями при запуске двигателя могут сталкиваться многие автовладельцы. Одна из возможных причин такой проблемы - залитые свечи зажигания.

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Чтобы запустить мотор автомобиля, нужно обеспечить комплекс действий - подача смеси из топлива и воздуха, образование искры, определенный уровень компрессии. В условиях сильного мороза не всегда получается запустить двигатель именно из-за отсутствия таких условий.

Блок управления определяет низкую температуру и подает сигнал на более продолжительную работу форсунок. В результате повышается концентрация горючего в топливной смеси. Если прошло уже несколько неудачных попыток запуска мотора, свечи может залить топливом, из-за чего они не будут подавать искру.

Не рекомендуется доводить ситуацию до момента, когда электроды будут полностью покрыты горючим. Однако водители часто доводят силовой агрегат до такого состояния, чтобы поскорее отправиться в путь.

Чтобы решить проблему с залитыми свечами, потребуется их высушить. Для этого автомобилисты снимают их и прогревают при помощи горелки или обычной зажигалки. Чтобы продуть цилиндры, нужно привести в действие стартер на 10-15 секунд. Предварительно стоит снять предохранитель топливного насоса. Как только процедура будет выполнена, свечи можно ставить на место.

Есть и более простой метод продувки цилиндров мотора. Для этого требуется выжать педаль газа до упора и запустить мотор. В таком положении педали топливо не будет подаваться к форсункам. В двигателе просто перекачивается воздух. Удерживать педаль нужно до 10 секунд. За это время воздух внутри просушит цилиндры, а свечи начнут давать искру.